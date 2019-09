André Hazes maakt beledigende grap over zijn Monique

De relatie van zanger André Hazes en Monique Westenberg verkeert momenteel in zwaar weer. Toch weerhoudt het de zanger er niet van om Monique eens flink op de hak te nemen.

Op Instagram deelt André een foto van zijn zoontje, die zijn neus tegen het raam drukt. “Nu heeft ‘ie jouw neus, Monique” schrijft de zanger bij het kiekje. Of Monique hierom kan lachen, is niet duidelijk want de blondine heeft nog niet op het bericht gereageerd. Zangers Danny de Munk en Rolf Sanchez laten wel weten de foto hilarisch te vinden.

Relatieproblemen

Op dit moment woont André niet thuis bij Monique en zijn zoontje. In het programma Beau sprak hij onlangs over zijn relatieproblemen. Hij gaf aan niet te weten of het nog goed komt. André: “Eigenlijk zijn we niemand een antwoord verschuldigd. Maar wij houden heel veel van elkaar. Misschien wel te veel, waardoor we elkaar ook af en toe zat zijn. Ik wil ook niet zeggen dat we uit elkaar zijn, we weten het gewoon even niet.”

Dit bericht bekijken op Instagram Nu heeft ie jouw neus😂 @moniquenoell Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 16 Sep 2019 om 9:16 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP