André Hazes: "Ik heb Monique niet verlaten voor Bridget"

Terwijl Bridget Maasland wordt bestookt met de vreselijkste berichten op haar social media, voelt André Hazes zich genoodzaakt opheldering te geven over zijn romance met de presentatrice.

Volgens André wordt er nu een situatie geschetst die van geen kant klopt. “Ik wil eenmalig iets zeggen omdat ik merk dat mensen om mij heen, waar ik om geef, berichten krijgen over een zelf geschetste situatie. Ik ben NIET weg gegaan bij Monique voor Bridget”, begint de zanger zijn verhaal.

Advertentie

‘Relatie was al over’

“Ik heb Monique NIET bedrogen met Bridget. Mijn relatie was al over met Monique, en de een is daarin sneller door gegaan dan de ander.” Hij bracht Monique op de hoogte van zijn nieuwe vlam door middel van een appje.

“Ik wilde haar geen (valse) hoop geven want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond. Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw. Maar als de liefde op is, je uit elkaar gaat en dan iemand anders tegenkomt waar je weer dingen door voelt die je tijden niet gevoeld hebt. Als dat dan een schande is in bepaalde mensen hun ogen…. Haat me dan vooral!”

Ondertussen maakte Monique haar hoofd leeg met een zondagse boswandeling. “Positive energy”, schrijft ze bij de kiekjes. Dat lijkt heel zen, maar de oplettende kijker vindt toch een – niet heel subtiele – boodschap als je door de foto’s naar rechts klikt.

Dit bericht bekijken op Instagram Positive energy 🍂🍄🍁🍃 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 10 Nov 2019 om 1:27 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP