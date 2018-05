We zijn nog ondersteboven van het nieuws dat André Hazes en Monique Westenberg uit elkaar zijn. Komende woensdag doorbreken de twee de stilte in hun realitysoap ‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’.

Ondanks de breuk gaat het tv-programma namelijk gewoon door. In de aflevering van woensdagavond vertellen André en Monique openhartig over de breuk, zo laat een woordvoerder van SBS 6 weten.

Vakantie vieren in Mexico

Het ging net zo goed, nu André’s moeder Rachel weer in zijn leven is. Een van de redenen van de breuk is dat André volgens Monique zijn werkleven boven zijn gezin verkiest.

De exen proberen de liefde toch wel weer te laten zegevieren; ze zijn momenteel samen met baby André op vakantie in Mexico. Wie weet wat dat nog kan betekenen voor hun relatie. We zullen het snel genoeg op de buis zien, want de cameraploeg is ook met de Hazesjes mee op vakantie.

Bron: AD. Beeld: ANP

