André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) hebben al maanden geleden een punt achter hun relatie gezet.

Dat maakte het management van de zanger zojuist bekend.

Advertentie

Enige maanden

“Met verdriet bevestigt André Hazes dat hij en Monique Westenberg uit elkaar zijn”, staat in een statement van het management aan RTL Boulevard. “De breuk dateert al van enige maanden geleden maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn.”

Geluk van Hazes Jr.

Een verschrikkelijk moeilijke keuze noemen ze het, waar veel tranen overheen zijn gegaan, “maar voor nu is dit het beste besluit. Houden van is er nog genoeg en zal er altijd blijven. Hun voornaamste levensdoel is het geluk van André Hazes Jr. en daar zal alles om blijven draaien. Op dit moment is André niet beschikbaar voor verder commentaar.”

Druk leven

André vertelde in september in de talkshow van Beau van Erven Dorens dat hij al langer niet meer samenwoonde met Monique. “Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons. We zijn niemand een antwoord verschuldigd. Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar. Te veel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.” De tijdelijke breuk zou te maken hebben met z’n drukke leven. “En ik ben blij dat ik dat met haar mag delen. Maar af en toe ben ik een lul. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP