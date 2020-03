André Hazes en Monique Westenberg zijn na hun relatiebreuk weer samen en steken dat niet onder stoelen of banken. André is dolgelukkig nu zijn gezinnetje weer compleet is, en dat laat hij op een wel heel bijzondere manier weten. Hij heeft namelijk een tatoeage laten zetten met Moniques naam.

Dat laat hij weten met een foto op Instagram.

Thuis

Op de foto zien we niet alleen de arm van de zanger vol inktwerk, maar spotten we ook een nieuw kunstwerkje in zijn nek. Er prijkt namelijk een nieuwe tattoo, met de naam ‘Monique’ in blokletters. Bij de foto schrijft de zanger een simpel maar veelzeggend woordje, namelijk ‘thuis’. Hij heeft het onderschrift voorzien van een hartje. Het is dus wel duidelijk dat hij onwijs gelukkig is met de vernieuwde liefde tussen hem en de moeder van zijn kind.

Reacties

De reacties onder de foto stromen binnen. “Geniet er maar lekker van!” schrijft iemand. Een andere volger reageert oplettend met de woorden: “Er zit en nieuwe tattoo achter je oor!”. Hieronder kun je de foto bekijken. Wat vind jij van de tattoo?

View this post on Instagram ❤️ #THUIS A post shared by Andre Hazes (@andrehazes) on Mar 15, 2020 at 11:48am PDT

