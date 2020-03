Bonje of niet: André Hazes lovend over zangkunsten van zus Roxeanne

View this post on Instagram

Het eerste Holland Zingt Hazes concert zit er op. Wat een fantastische avond was dit. Bedankt iedereen die er bij was. Ik heb vandaag voor het eerst ‘Sorry’, het duet met papa gezongen. Wat een bijzondere ervaring en wat een gave reacties. Zoals jullie weten vond ik het heel spannend om dit als duet te doen. Door de bijzondere techniek is het voor mij een heel andere ervaring dan hoe het er uit ziet in de zaal. Hier een fragment van hoe het er uit zag. Gelijk een voorproefje voor iedereen die de komende vier concerten nog naar de Ziggo Dome komt. Ik kan echt niet wachten. Alvast inzingen kan door Sorry te beluisteren via de link in mijn bio. ❤️