André Hazes gaat voor nieuwe coupe

André Hazes (24) was zijn kapsel zat en heeft tijdens zijn vakantie in Mexico voor een nieuwe coupe gekozen. En het is kort. Erg kort.

“Wilde haren eraf”, schrijft de zanger bij het kiekje op Instagram. Maar wat zou hij toch met dit bijschrift bedoelen?

Wilde haren eraf.💪🏼 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 2 Mei 2018 om 7:53 (PDT)

Mexico

Gelijk daarna plaatste hij ook een foto van hem (inclusief nieuw kapsel) met Monique Westenberg. Begin deze week hebben André en Monique de geruchten bevestigd dat ze uit elkaar gaan, maar op dit moment genieten André, Monique en baby André nog even van elkaar tijdens een vakantie in Mexico, waar beide foto’s zijn gemaakt.

Veel spanning

In hun realitysoap André Hazes: ik haal alles uit het leven vertelden de twee gisteren openhartig over de breuk. Monique: “Ik merk dat hij de druk niet aan kan. Veel spanning, weinig thuis, weinig tijd voor het gezin. Dan ga je als vrouw zijnde zeuren.” André en Monique hopen niet dat hun zoontje hieronder gaat lijden. “Dat ik die kleine minder ga zien, is hartverscheurend”, vertelt André aangedaan.

😘 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 2 Mei 2018 om 8:09 (PDT)

