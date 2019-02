André Hazes vertelt openhartig over de bijzondere gevoelens bij 'Kleine jongen'

In het programma Music Memories van Radio 538 vertelt André Hazes openhartig dat hij eerst helemaal niks had met het nummer Kleine jongen van z’n vader. Hij kreeg er pas een bijzonder gevoel bij op z’n 22ste.

Dat is namelijk de leeftijd waarop hij op z’n beurt zijn kleine jongen kreeg.

Waarom ik niet?

In het fragment van Radio 538 zien we hoe André zijn armen kruist en begint te vertellen: “Mensen waren altijd helemaal weg van dit nummer, en ik dacht altijd: waarom ik niet?”, aldus André. “En toen werd mijn kind geboren, een zoon, en toen was het in één keer duidelijk. Dat is zo raar”, zegt de zanger. “Ineens voel je het nummer aan alle kanten. En dan is het natuurlijk ook nog eens van je eigen vader, zijn opa.”

Raar gevoel

Wat hij het mooiste vindt aan vader zijn? “Dat onvoorwaardelijke”, zegt hij. “Dat je zoveel van iemand kunt houden. Dat is zo’n raar gevoel. De wereld kan je gestolen worden en het interesseert je niks meer wat anderen van je denken. Het enige wat belangrijk is, is dat als je thuiskomt, die kleine jongen naar de deur rent en ‘papa’ roept.”

Toekomst

André vertelt ook nog over de verwachtingen waar hij last van gehad heeft. “Al wil m’n zoon ballerina worden, dan is dat allemaal goed. Als hij zanger wil worden, dan is dat ook goed. Maar ik weet alleen hoe zwaar het voor hem is.”

Bron: Radio538. Beeld: ANP