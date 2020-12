André Hazes openhartig over ruzie met moeder en zus: “Ik wist dat het niet aan mij lag”

Agnes Hofman (41) is een lifestylejournalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft voor Libelle over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Precies een jaar geleden had ik een plan; 2020 zou mijn jaar worden, in alle opzichten. Maar vooral qua lijf, dat moest slanker en strakker. Je mag het bijna niet meer zeggen tegenwoordig, omdat we in het kader van body positivity allemaal zo nodig van onszelf moeten houden zoals we zijn. En geloof me, ik ben best dol op mezelf, maar niet meer op mijn spiegelbeeld.

Ik begon het jaar gezonder te leven, op mijn manier. Want ik kook niet – ik heb er het geduld niet voor, lang leve de traiteur – maar ik ben de Queen of Smoothies; bevroren banaantje, scheut amandelmelk, wat hippe haver, een beetje superfood en een handje rood fruit als ontbijt en lunch. Heerlijk! Ik had na een paar weken al het gevoel dat ik wat ruimer in de slip zat. Maar ja, toen werd het midden maart. En sloeg coronastress bij me toe. En hard ook. En wat doe ik dan? Eten. En veel ook.

Lockdown

Heel lang verhaal kort; ja, ik heb snacks gehamsterd waar een gewoon gezin zeker twee maanden van kon snoepen. Chez moi waren ze binnen acht dagen op. Door de lockdown zat flaneren in de stad – mijn dagelijkse beweging – er natuurlijk ook niet meer in. Heb ik op YouTube gezocht naar work-out at home video’s? Zeker wel. Sommige heb ik ook bekeken hoor, al knabbelend op een tosti met een slagroomcappuccino toe.

Ik moet bekennen dat ik eerder van dit soort periodes heb gehad, waarin ik niet zo happy en dus niet zo beweeglijk was. Maar dat had destijds weinig effect op mijn figuur. Nu ben ik veertigplus. Zou dat het zijn? Of is bijna negen maanden net iets te lang om schaamteloos te bunkeren op de bank zonder enige gevolgen?