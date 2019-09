André Hazes openhartig over de slechte band met z'n moeder

Het contact tussen André Hazes en zijn moeder Rachel is opnieuw verslechterd. Dat vertelt de zanger tegen Johnny de Mol in het programma Waar is de Mol?

Aanstaande maandag gaat Johnny de Mol voor het programma Waar is de Mol? samen op reis met André Hazes. Tijdens hun reis vertelt de zanger openhartig over zijn familie.

Zijn keuze

André heeft 3 jaar lang geen contact gehad met zijn moeder en zus Roxeanne. Zij zouden het niet eens zijn geweest met de keuze van André om te trouwen met Monique. Met Roxeanne heeft hij nog altijd geen contact, maar had ondertussen z’n band met zijn moeder Rachel weer opgebouwd.

Niet boos

Toch laat hij nu weten dat het contact weer is verslechterd. “Mijn moeder en ik waren natuurlijk weer even goed. Toen heb ik ook aan haar gevraagd: Waarom was dat? Hoe kan je nou drie jaar geen contact hebben met je zoon? En dan was ze er heilig van overtuigd: Ja, maar dat lag niet aan mij. Dus zij ziet dat dan niet”, legt hij uit aan Johnny. “Maar weet je wat het is? Ik kan op haar niet boos zijn, mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek ofzo.”

Verdwaald

Wel laat André weten zijn moeder het allerbeste te gunnen. “Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af. Maar ze is gewoon verdwaald ofzo, en ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt.”

De aflevering van Waar is de Mol? met André Hazes is te zien op maandag 23 september om 21.30 uur op SBS6.

Bron: Waar is de Mol?, Shownieuws. Beeld: ANP