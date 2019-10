André over vreemdgaan: "Hand vasthouden en kus op de wang moet kunnen"

André Hazes en Monique Westenberg leven al een tijdje gescheiden. Toch zijn ze samen met zoontje André Jr. op vakantie op Bonaire geweest. Het Belgische blad Primo had een dubbelinterview met de twee waarin ze spraken over de vreemdgaan-geruchten en trouwplannen.

Trouwplannen? Ja, ondanks dat het stel uit elkaar is, zegt André met Monique te willen trouwen. “Ik hoop dat we het ooit mogen meemaken. Met deze vrouw hoop ik te trouwen. De eerste stap dat het weer goed gaat, is gezet.” Maar André laat weten binnenkort nog niet naar huis te komen: “Momenteel blijf ik nog even apart wonen, maar de kans is groot dat ik terugkeer naar huis. Dat we op vakantie samen zijn, is heel belangrijk voor mij. Ik hou zielsveel van hen. De liefde is er nog steeds, die gaat ook nooit weg. Dat weet ik zeker. Monique is de liefde van mijn leven. En natuurlijk hoop ik dat ik mezelf weer zal terugvinden.”

Gescheiden op vakantie

Voor Monique is samen op vakantie gaan terwijl je uit elkaar bent, niet gek: “Mijn ouders zijn gescheiden toen ik zeven was. Die zijn ook altijd nog met elkaar op vakantie gegaan. Of je nou wel of geen relatie met elkaar hebt, je hebt samen wel wat. Dat zullen we nooit uit het oog verliezen.” vertelt ze.

Geruchten

De afgelopen tijd heeft de geruchtenmolen flink gedraaid rondom André en Monique. Zo zou André zijn vreemdgegaan met styliste Nikkie Plessen. Van dat gerucht snapt hij zelf helemaal niks: “Als ik met Nikkie gekust zou hebben, dan waren daar toch wel foto’s of beelden van gemaakt? Als die zogenaamde ooggetuige die dit verhaal verteld heeft, mij heeft zien zoenen dan had hij of zij er op zeker moment beeld van gemaakt. Er is immers ook een foto gemaakt dat ik Nikkie haar hand vast heb. Een zoenfoto maak je dan toch helemaal? Het is echt zo’n onzin, dat ik gekust heb in die club. Maar mijn leven ligt er wel mede door overhoop.”

Kus op de wang

Ook over de jonge blonde vrouw waarmee hij in het Spaanse Carihuela innig was gespot, doet hij een boekje open: “Die was ik tegengekomen in een café, waar we gezellig hebben gepraat. We gingen nog ergens heen, waar ook andere mensen bij waren en op de weg daarheen, pak ik dan gewoon haar hand vast. Dat ben ik gewoon, dat zit nu eenmaal in mij. Dat heeft allemaal niets te betekenen. Ik zou zelfs nog een kus op de wang kunnen geven, gewoon omdat ik amicaal ben. Niet dat ik op iets uit ben. Mensen maken daar een heel ding van.” Volgens de zanger is dit volkomen onschuldig en is hij ook niet van plan om met dit soort gedrag te stoppen: “Als ik dat niet meer zou kunnen doen, dan kan ik mij beter de hele dag opsluiten thuis. Ik ben zo, altijd. Ik ga zo ook om met kerels, en ik lig ook niet met een man in bed.”

Bron: AD. Beeld: ANP