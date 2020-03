André Hazes plaatst emotionele ode aan Monique Westenberg

André Hazes steekt zijn liefde voor Monique Westenberg niet meer onder stoelen of banken. Op Instagram plaatste hij gisteravond een emotionele ode aan zijn vriendin met een duidelijke boodschap: Monique is dé vrouw van zijn leven.

De zanger plaatste een oude foto waarop het stel te zien is als bejaarden in het televisieprogramma ‘The Story of my Life’.