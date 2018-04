Hartverwarmend gesprek tussen André en Rachel in 'André Hazes: ik haal alles uit het leven'

Eindelijk was het dan zover: de hereniging tussen André en Rachel in ‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’. Gisteravond begon het tweede seizoen van de reallifesoap, waarin moeder en zoon een hartverwarmend gesprek voerden over hun bijgelegde ruzie.

De rendez-vous vindt plaats tijdens de verjaardag van André’s neef Djarno. “Hoe is het?”, vraagt André zijn moeder, als hij haar omhelst. “Je ziet er goed uit. Naar de kapper geweest?”

Moeder is heilig

Vervolgens nemen moeder en zoon even de tijd om voor de camera te vertellen over de begraven strijdbijl. Eenmalig. “Ik denk dat wij in de tijd dat we geen contact met elkaar hadden altijd behoefte hebben gehad aan elkaar”, vertelt André. “Dat is ook logisch, je hebt één moeder. En dat is heilig.” Tegen Rachel: “Ik denk dat jij het ook zo voelde. Je hebt maar één zoon, dat ik weet.”

Respect voor Dré

“Ik ben echt heel gelukkig”, laat Rachel los over de hereniging. “Ik heb voor Dré heel veel respect. Ik vind het heel knap hoe hij het allemaal voor elkaar krijgt. Dat zal ook te maken hebben met dat hij de goede mensen om zich heen heeft.” Zeker die laatste zin is veelbetekenend, aangezien Rachel een poos geleden absoluut niet blij was met de zestien jaar oudere liefde van André, Monique.

Zo vader, zo zoon

Ook vraagt André zijn mams of hij ‘op die ouwe’, zijn vader, lijkt. “Ja, vind ik wel. Met je gein maken. Het creatieve.” Haar zoons grapje over dat hij ook wel een slok lust, vindt zijn moeder dan weer niet zo leuk. “Nee, daar wil je je kind toch voor behoeden.”

Vrienden van Amstel

Naast de veelbesproken reünie tussen André en Rachel, werd er ook backstage gefilmd bij de vrienden van Amstel Live. Daar trapte Hazes lol met Marco Borsato en werd hij verrast met een zee aan ballonnen op zijn verjaardag. Ook ging de zanger op reis naar Las Vegas met Monique.

Je kunt André Hazes: ik haal alles uit het leven hier terugkijken.

Bron: André Hazes: ik haal alles uit het leven (SBS6). Beeld: Facebook

