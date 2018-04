André Hazes deelt warme foto met Rachel én Monique

André Hazes en moeder Rachel zijn weer in elkaars leven. Die hartverwarmende hereniging konden we deze week al zien in zijn reallifesoap.

Nu deelt de zanger een foto waaruit blijkt dat het ook echt koek en ei is tussen Rachel en zijn vriendin Monique.

Holland Zingt Hazes

Gisteravond vond de laatste show van Holland Zingt Hazes plaats in de Ziggo Dome. André, Roxeanne, Xander de Buisonjé, Jamai en nog meer Nederlandse artiesten van de bovenste plank brachten volksliederen van André sr. ten gehore. En Rachel en Monique genóten.

Nu Roxeanne nog

“Mooi dat je het weer zo goed hebt met je mam samen. Nu nog je zus erbij”, reageert een fan onder het kiekje. Het contact met Roxeanne Hazes is er namelijk nog steeds niet. Of broer en zus de ruzie ooit nog bijleggen? Dat durft nog niemand te zeggen, al plaatste André onlangs wel dít nostalgische kiekje met Roxeanne op zijn Instagram.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP

