Hij lacht het allemaal weg, maar ondertussen doet de negatieve publiciteit André Hazes wel degelijk wat. Daar vertelde hij maandagavond over in gesprek met Humberto Tan.

André Hazes schoof aan bij Humberto om te praten over zijn nieuwe concertreeks. Ook zijn privéleven bleef niet onbesproken. “Het is héél veel”, zei de zanger over de negativiteit die hij nu over zich heen krijgt. “Je zit er niet echt op te wachten. Ook zo’n avond als nu: je hebt wat te promoten, maar je komt wéér met je harses op tv, terwijl dit wel gewoon mijn werk is, snap je? De mensen kunnen dat onderscheid niet meer maken.”

Humberto beaamt dat je als artiest inderdaad af en toe de publiciteit op moet zoeken, maar vraagt zich wel af of André niet te veel naar buiten brengt. “Hoe houd je die balans in de gaten?” vraagt hij de artiest op de man af. “Heel eerlijk: ik doe ook maar wat”, is Andrés reacties daarop. (…) “Wanneer is het goed en wanneer is het slecht? Tegenwoordig weet ik niet meer: moet ik nou naar mijn intuïtie luisteren en niet met mijn hart denken, maar met mijn hoofd?”

De presentator vraagt of de negativiteit hem dan niets doet, waarop de zanger toegeeft dat het wel heel veel energie kost. “Hoe wil je het oplossen? Jij bent artiest en artiesten willen promoten en allerlei dingen doen, maar er is ook een balans tussen de publiciteit en wat je doet. Hoe zorg je ervoor dat je niet zo overdadig in het nieuws komt? Ook met je ex, met je nieuwe vriendin, je kind? Hoe doe je dat om dat een beetje binnen de perken te houden?” vraagt Humberto zich af.

Jongen van 27

Dat is iets waar de zanger ook veel over nadenkt. “Ik ben ook maar een jongen van 27 die doet wat hij denkt wat goed is. In mijn ogen is het enige wat ik heb gedaan dat ik voor mijn eigen geluk heb gekozen. Blijkbaar is dat een ding bij mensen. Ik ben én 27 én koppig én verliefd en wil het van de daken schreeuwen. Dat wordt een mix die bij sommige mensen gewoon verkeerd is. Hoe los ik het op? Ik heb echt geen flauw idee. Voor mij is het belangrijkste dat ik het allemaal heel leuk blijf vinden en ik merk wel dat dat wat minder wordt.”

André Hazes wil consequenties aanvaarden

Of er snel iets gaat veranderen is nog maar de vraag, maar André geeft wel aan dat hij altijd de consequenties wil aanvaarden. “Het is tien jaar goed gegaan en nu is het een jaar zwaar. Dan ga ik ook echt niet in een hoekje zitten huilen. Alleen: er wordt over mij geschreven alsof ik oude vrouwtjes beroof, ofzo. Ik heb voor mijn eigen geluk gekozen, ben goed voor mijn ex en zoon. Maar blijkbaar is er iets – en dat ben ik zelf nog aan het vinden – wat niet goed is wat ik doe. De mensen zeggen dan dat ik te veel op tv ben, maar dit is gewoon mijn job weet je wel? Ik móet dit doen.”

Bekijk hier een deel van het gesprek:

“Ik ben ook maar een jongen van 27 die doet wat hij denkt dat goed is. Het enige wat ik heb gedaan, is voor mijn eigen geluk gekozen”, zegt @AndreH6Jr. “We hebben echt een tijd gehad dat fotografen voor onze deur lagen.” #Humberto pic.twitter.com/mlaiVaffG6 — Humberto (@HumbertoRTL) 7 juni 2021

