André Hazes over relatiebreuk: "Dat ik die kleine minder ga zien, is hartverscheurend"

André Hazes (24) en Monique Westenberg (40) maakten deze week bekend dat ze uit elkaar zijn. Na dat bondige nieuwtje hielden ze hun lippen stijf op elkaar. Tot nu.

Woensdagavond vertelden ze openhartig over de breuk in hun realitysoap André Hazes: ik haal alles uit het leven.

Verdwaald

“Monique en ik gaan niet lekker, nee”, begint André. “We zitten al een tijd te worstelen en wisten dat het een keer fout zou gaan.” Er is teveel gebeurt in korte tijd, vertelt de volkszanger. “Ik ben misschien een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werk heel leuk. Het botst gewoon, ik heb dingen verpest.” Al heeft Monique ook wel haar gebreken, kaart hij aan. “Ik vind het de liefste vrouw die ik ken, het allermooist en de beste moeder. Maar het gaat tussen ons gewoon niet goed.”

Zeuren

Ook Monique doet haar zegje. “Afgelopen jaar, 2017, hebben we heel veel spanningen gehad. Dat was omdat André heel erg druk was. Ik merk aan hem dat hij die druk niet aan kan. Veel spanning, weinig thuis, weinig tijd voor het gezin. Dan ga je als vrouw zijnde zeuren, dat wordt dan zeuren genoemd, want je wilt toch tijd met elkaar doorbrengen en je wilt dat de band met het kind goed blijft. Daar is ook aandacht voor nodig.”

Zorgen om André junior

Ja, baby André. Wat maken de ouders zich ook druk om de impact van hun breuk op het ventje. “Dat ik die kleine minder ga zien, is hartverscheurend”, vertelt André aangedaan. Ook Monique maakt zich zorgen. “Het is zo’n vrolijk, puur mannetje. Ik ben ook een kind van gescheiden ouders en ik hoop dat hij er niet onder gaat lijden.” Ze duimt dat André in gaat zien waar de wereld écht omdraait.

Mexico

Momenteel vieren André, Monique én baby André samen vakantie in Mexico. Alle hoop lijkt op die qualitytime gevestigd, want beide sluiten dus niet uit dat ze binnenkort misschien wel weer samenkomen. “De tijd zal het leren”, aldus Monique.

Bron: André Hazes: ik haal alles uit het leven (SBS 6). Beeld: ANP

