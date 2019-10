André Hazes smeekt zijn band om bij hem te blijven

André Hazes heeft 1 grote angst en dat is het kwijtraken van zijn band. “Als ik mijn band ooit kwijtraak, ga ik kapot.”

De zanger is zelfs zo gehecht aan zijn vaste muzikanten dat hij hen geregeld smeekt hem niet te verlaten.

Smeken

André staat dit weekend in Ahoy en doet uit de doeken dat hij na elk optreden zijn bandleden toespreekt. “Na afloop van een concert drinken we vaak nog een biertje. Dan smeek ik ze: laat me niet in de steek, ik haal mijn plezier echt uit jullie”, zegt de volkszanger tegen ANP.

Zenuwen

Zijn jaarlijkse Ahoy-concerten zijn “de belangrijkste dagen van het jaar”. Dit jaar mag hij maar liefst 3 keer in Rotterdam optreden en dat vindt André toch wel spannend. De zenuwen zijn zeker aanwezig, geeft hij toe. “Maar wat mij geruststelt is de goede band die ik heb met de mensen die achter me staan. We hoeven elkaar alleen maar aan te kijken of 1 vingerbeweging te maken en ze snappen precies wat ik bedoel.”

Vrienden

Het afgelopen jaar zijn André en zijn band enorm naar elkaar toegegroeid. “We hebben zoveel met elkaar gespeeld en hebben ook buitenlandtrips achter de rug”, vertelt André. Ze kennen elkaar nu door en door. Hij weet dat hij ontzettend boft met zo’n band. “Dit zijn vrienden met wie ik mag spelen. Het zijn vrienden, ook in het dagelijks leven.”

Diverse groep

André noemt het ‘bijna te mooi om waar te zijn’. “Het zijn allemaal frisse, jonge mensen en we hebben dezelfde visie, het klikt gewoon. Iedereen is zo anders, en dat is maar goed ook. 12 keer André Hazes in je band is 2 weken leuk, maar dan is het klaar. We maken elkaar gek én we houden elkaar nuchter.”

Bron en beeld: ANP