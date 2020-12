Monique deelt hoe kleine André zijn spenen aan Sinterklaas doneert

Per jaar worden in Nederland ruim 30.000 ooglidcorrecties uitgevoerd, waarmee het hier een van de populairste cosmetische ingrepen is. Na afloop zijn de meeste mensen razend enthousiast. Daarom: alles over een ooglidcorrectie.

Vraag je aan Sarah (39) of ze ijdel is, dan zal het antwoord zijn dat ze dat beslist niet is. “Sterker nog, ik gebruik amper make-up en doe hoogstens twee keer per jaar lippenstift op. Ik ben dan ook niet het type dat snel aan zichzelf zou laten sleutelen.” Toch heeft ze vorig jaar besloten om haar bovenste oogleden te laten liften. Niet omdat ze