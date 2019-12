André Hazes: "Met mijn succes kwamen de scheurtjes in mijn relatie"

André Hazes en Monique Westenberg zijn alweer een poos uit elkaar. Inmiddels is André stapelverliefd op zijn nieuwe vlam; presentatrice Bridget Maasland. Maar waar ging het mis in zijn vorige relatie? De zanger doet in een recent interview een boekje open.

Hij vertelt dat de grootste reden voor het eind van zijn relatie met de moeder van zijn zoontje, zijn succes is.

Advertentie

Scheurtjes

In het openhartige interview in JFK Magazine vertelt André Hazes: “De eerste jaren waren Monique en ik heel gelukkig, maar daarna kreeg ik steeds meer succes. Dat was voor ons allebei een omslag. Vanaf dat moment kwamen de scheurtjes erin.”

Alles geprobeerd

Hij vervolgt dat ze er alles aan hebben gedaan om hun relatie te laten werken, maar dat het niet mocht baten. “We hebben het echt met elkaar geprobeerd, ook voor die kleine, maar je moet niet tegen jezelf liegen”, aldus André.

Gelukkig

Toch is hij niet verdrietig meer over het feit dat zijn relatie met Monique gestrand is. “Ik vind mezelf te jong om niet gelukkig te zijn.” André laat weten veel vertrouwen in zijn huidige relatie met Bridget te hebben. “De mazzel is dat de volgende in mijn leven nu al ziet hoe ik ben en dat ik er nooit ben”, legt hij uit. “Zij stapt in een rijdende trein. Dat maakt het makkelijker.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP