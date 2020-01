André Hazes heeft een nieuwe televisieklus te pakken

Leuk nieuws voor zanger André Hazes. Hij heeft een nieuwe televisieklus te pakken. Op Instagram kondigt hij aan dat hij jurylid zal zijn in het programma We want more.

We want more is een zangwedstrijd waarin zangers, bands en koren zullen strijden om de hoofdprijs van 100.000 euro. De jury van het programma zal bestaan uit 5 leden. Naast dat André in de jury zit, is ook al bekend gemaakt dat we Trijntje Oosterhuis en Davina Michelle in de jury zullen zien. De andere 2 juryleden worden nog bekend gemaakt.

Aankondiging

In een video op Instagram laat de zanger weten dat hij heel veel zin heeft in de opnames: “Met heel veel trots mag ik aankondigen dat ik het derde jurylid ben van We want more. Het is niet met de minste namen, want het is met Trijntje Oosterhuis en Davina Michelle. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.”

Oproep

Maar André heeft nog wel een andere boodschap. Het programma is namelijk nog op zoek naar kandidaten: “Ik roep jullie op om je aan te melden. Het liefst natuurlijk voor het Nederlandse lied, dat is een beetje mijn gebied, maar andere genres mag ook.” Hij geeft de mensen die zich op willen geven wel nog even een tip mee: “Of je nou in je eentje staat of met een groot koor, dat maakt niet uit… maar dan moet je het prijzengeld van 100.000 euro verdelen, dus ik zou lekker in je eentje komen.”

