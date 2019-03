André Hazes deelt foto's van zijn transformatie sinds hij samen is met Monique

Uit foto’s die André op Instagram deelt, blijkt dat de zanger sinds hij samen is met Monique Westenberg een hele transformatie is ondergaan.

En daar is hij Monique duidelijk heel dankbaar voor.

Broekie

“Een maand voordat ik Monique leerde kennen”, zegt hij over onderstaande linkerfoto. En bij de rechterfoto schrijft hij: “Als je anker in je leven is. Life is good!” De eerste foto is van ongeveer 5 jaar geleden, toen André echt nog een broekie was. Terwijl de volkszanger op de rechterfoto al een echte kerel is. Wat een verschil in 5 jaar tijd!

Stabiliteit

André is de afgelopen jaren een grote transformatie ondergaan en daar is hij zijn liefje enorm dankbaar voor. Monique zorgt voor stabiliteit in zijn leven en dat heeft de jonge André soms wel nodig. Het is ook niet niets, wat André allemaal meemaakt. Hij is pas 25 jaar oud en nu al een van de meest geboekte artiesten in Nederland met een bewogen leven achter de rug.

Goed opgedroogd

Volgers zeggen dat André goed is opgeknapt. “Je bent er toch wel op vooruit gegaan Dré” en “Monique heeft je erg goed gedaan. De liefde doet een mens goed”, klinkt het onder de foto’s.

