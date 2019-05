Andre Hazes vertelt eerlijk over plannen huwelijksaanzoek Monique

Andre Hazes en Monique Noëll hebben er een heerlijke vakantie op Aruba op zitten. Thuisblijvers konden vanaf Instagram volop meegenieten en wisten het zeker: dit is een liefdesvakantie en Andre gaat haar ten huwelijk vragen.

Voor al die hoopvolle fans heeft Andre teleurstellend nieuws: hij heeft Monique niet ten huwelijk gevraagd op Aruba. “Als ik dat doe, dan doe ik dat op een plek waarvan ik weet dat Monique dat heel bijzonder vindt en niet ergens wat een cliché voor de rest van de wereld is”, zegt hij tegenover RTL Boulevard.

Advertentie

Dit jaar nog

“Dat is niet het voor de hand liggende Venetië of de Eiffeltoren, maar iets waarvan ik weet dat zij er echt iets mee heeft.” Ondertussen heeft Monique hoge verwachtingen. Ze zei eerder dit jaar tegenover Telegraaf dat ze dit jaar nog een aanzoek verwacht. “Ik verwacht toch dat hij iets origineels gaat doen.”

Arme jongen: we hopen maar dat hij al plannen aan het smeden is. Zo’n trouwboeket staat Monique in ieder geval goed…

Dit bericht bekijken op Instagram Catch of the day 🙌🏻 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 24 Mei 2019 om 10:23 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP