André Hazes dankbaar voor verzoening met zijn moeder

Jarenlang had André Hazes geen contact met zijn moeder. Inmiddels is daar verandering in gekomen en hebben de moeder en zoon hun ruzie bijgelegd. En daar is de 25-jarige zanger ontzettend dankbaar voor. Dit laat hij woensdag weten op Instagram.

De reden van de familiebreuk was onder andere de relatie die André Hazes met de 14 jaar oudere Monique Westenberg kreeg.

Verzoening

André plaatst een foto op Instagram waarop hij en zijn moeder te zien zijn. Bij de gezellige foto schrijft de Leef-zanger de lieve woorden: “Zo fijn dat je weer terug bent!”, doelend op het feit dat hij en zijn moeder weer door een deur kunnen en hun band hersteld is.

Negatief

Toch komt de uitspraak van de zanger ietwat uit de lucht vallen. In het programma Waar is de Mol? liet André Hazes zich nog negatief uit over zijn moeder. “Weet je wat het is? Ik kan op haar niet boos zijn, mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek of zo”, zei André in de aflevering. “Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af. Maar ze is gewoon verdwaald of zo, en ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt.”

Hartjes

Inmiddels lijkt alles dus toch weer koek en ei te zijn in de Hazes-familie. En daar zijn de volgers en fans van André Hazes heel blij mee. Onder de foto worden dan ook heel veel hartjes en lieve woorden geplaatst. Bekijk de selfie van André en zijn moeder hieronder.

View this post on Instagram Zo fijn dat je weer terug bent!👩👦 A post shared by Andre Hazes (@andrehazes) on Nov 5, 2019 at 6:25pm PST

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP, Instagram