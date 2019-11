André Hazes woest om 'Privé'-cover met kleine Dré: "Dit vind ik schofterig"

De media staan er vol mee: het nieuws over André en Bridget. Weekblad Privé publiceerde deze week een nieuwe editie met op de cover een foto van kleine Dré. En dáár is André totaal niet over te spreken.

Bij de foto van kleine Dré staat ‘Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit’? Op Radio 538 laat André in de ochtendshow van Frank Dane weten dat hij het hier niet bij laat zitten. “Ik vind het schofterig”, laat André weten. “Ik zou het snappen als ikzelf op de cover zou staan. Maar dat mijn zoontje hiervoor wordt gebruikt, vind ik te ver gaan.”

Dré in de media

Hoofdredacteur van Privé Evert Santegoeds liet eerder weten dat hij deze foto wél vindt kunnen, omdat kleine Dré veel vaker in de media te zien is. “We zien hem in commercials, realitysoaps en op Instagram. Daar is afgelopen week ook niks aan veranderd. Van de week stak het zoontje op het account van Monique nota bene nog zijn middelvinger omhoog”, zei hij.

Verschillende Bekende Nederlanders laten op social media ook blijken dat ze de Privé-cover schaamteloos vinden, onder wie Paul de Leeuw:

Dit bericht bekijken op Instagram Schoften! Een bericht gedeeld door paul de leeuw (@pauldeleeuw) op 13 Nov 2019 om 2:39 (PST)

Bron: Radio 538, Shownieuws.