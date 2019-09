Al een tijdje gaan er geruchten rond dat het niet goed gaat met de relatie tussen André Hazes (25) en Monique Westenberg (41). De zanger doet nu zelf een boekje open.

“Ik ben af en toe een lul”, geeft hij toe in de talkshow Beau van Beau van Erven Dorens.

Laag pitje

De situatie is zelfs zo uit de hand gelopen, dat de zanger momenteel niet meer onder één dak woont met Monique en zijn zoontje. “Ik ben eventjes weg thuis.” André vertelt verder niet of deze beslissing definitief is en of de relatie tussen hem en Monique nu echt voorbij is. “We weten het gewoon even niet”, zegt hij. “Ik kan me focussen op mijn werk, daar ben ik goed in. Maar dan vergeet ik soms wel even thuis en die schuld neem ik op me.”

Verzoening

Eerder had het koppel al relatieproblemen, maar hebben dat goed op kunnen lossen. Zijn liefde voor Monique is nog altijd dik aanwezig. Dus ook nu hoopt Dré op een verzoening. “Ik ben blij dat ik mijn leven met haar mag delen, maar ik ben af en toe een lul. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven”, gaat hij verder. “Weet je wat het is. We houden heel veel van elkaar. Teveel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.”

Bron: RTL Boulevard en Shownieuws. Beeld: ANP