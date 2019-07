André Hazes deelt zoet filmpje van zijn 'hereniging' met zoontje

André Hazes moet voor zijn werk veel weg. Hier heeft zijn zoontje André het soms best zwaar mee. Toch zijn de momenten dat papa weer thuiskomt hierdoor des te leuker.

Op Instagram deelt André een zoet filmpje waarin te zien is dat hij de kleine André verrast met zijn thuiskomst. “Herenigd met mijn liefde”, schrijft de volkszanger bij de video.

Verrast

Vorige week vertrok André voor zijn werk naar Cuba. Zijn zoontje heeft hem hard moeten missen. Hij kan dan ook niet wachten zijn vader eindelijk weer te zien. In het filmpje staat het kleine mannetje op het vliegveld ongeduldig op z’n papa te wachten. Hij kijkt door het raam of hij z’n vader al ziet aankomen. Wat hij niet weet is dat André van de andere kant komt aangerend. André jr. wordt dan ook goed verrast.

T-shirt

Vader en zoon beginnen lief te knuffelen als ze elkaar zien en ook krijgt André een dikke kus van zijn zoontje. Hij wijst gelijk naar het T-shirt van zijn papa. “Ja, heb ik voor jou aangedaan. Papa heeft de hele dag voor lul gelopen voor jou”, grapt hij. Je hoort Monique op de achtergrond lachen. Het gezinnetje is weer compleet.

Dit bericht bekijken op Instagram Herenigd met mijn liefde❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 10 Jul 2019 om 11:32 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP