André Hazes deelt zoet kiekje van zoontje die niet zonder papa kan slapen

Dat André Hazes dol is op zijn zoontje is wel duidelijk, maar nu blijkt uit dit schattige kiekje dat ook André junior niet zonder z’n papa kan.

“Met papa slapen”, schrijft de trotste vader bij de lieve foto. André junior is in dromenland en naast het kleine mannetje ligt een bijzondere knuffel.

Advertentie

Niet altijd thuis

Monique en de kleine André zijn een paar dagen op vakantie bij oma en opa, maar door het drukke schema van André kon hij helaas niet mee. Sowieso is André als zanger natuurlijk veel op pad. Hierdoor is hij er niet altijd om zijn zoontje welterusten te wensen.

Roosje

Daar heeft Monique wat op verzonnen: een knuffel van papa. En blijkbaar werkt het, want André junior ligt als een roosje te slapen met z’n papa-knuffel naast ‘m. Hij zorgt goed voor de knuffel want in het vliegtuig kreeg ‘papa’ al een paar dippers. Van dit moment deelt Monique een schattige foto op Instagram. “Papa is er zo toch een beetje bij op Vaderdag.”

Dit bericht bekijken op Instagram Met papa slapen❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 17 Jun 2019 om 1:56 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP