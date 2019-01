André Hazes draagt tijdens zijn concerten altijd dít van zijn vader bij zich

‘Zo vader, zo zoon’ is voor André Hazes op veel vlakken van toepassing. Daar zorgt hij ook zelf voor, door de herinnering aan zijn vader zo levend mogelijk te houden.

Zo draagt de 25-jarige volkszanger tijdens ieder concert iets van zijn paps bij zich, onthult hij in zijn documentaireserie Ik haal alles uit het leven.

Parfum

André spuit namelijk het parfum dat zijn vader altijd droeg op tijdens shows met zijn band. Peet, André’s geluidsman, heeft dit flesje bewaard nadat zijn vader overleed in 2004. “Je ziet ook dat ik hem veel heb gebruikt, aan de andere kant denk ik: niet doen”, vertelt André over het dierbare flesje. Noem het bijgeloof, maar André heeft zo toch het gevoel dat zijn vader toch een beetje bij hem is.

Groen flesje

In het fragment houdt André het parfumflesje omhoog, maar helaas is niet goed te zien welk luchtje het precies is. Het zit in ieder geval in een groen flesje. Iemand op de achtergrond zegt ook dat het parfum niet eens meer verkrijgbaar is.

Je kunt de aflevering van André Hazes: ik haal alles uit het leven hier terugkijken.

