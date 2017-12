André Hazes: 'Monique heeft gezorgd voor hereniging met mijn moeder'

Sinds de kerstdagen lijkt de jarenlange ruzie tussen André Hazes en zijn moeder Rachel opgelost te zijn.

Samen met het gezin van André zat hij weer aan tafel met zijn moeder om kerst te vieren.

Liefde

Nu legt hij uit hoe dat komt en waarom nu een goed moment was voor de verzoening. De vriendin van André, Monique, zou bemiddeld hebben tussen hem en zijn moeder. “Monique heeft de stap genomen om naar mijn moeder toe te gaan. Zonder dat ik het wist. Ontzettend dapper en moedig. Ik ben heel blij, want ik heb wel mijn moeder weer terug”, vertelt André Hazes aan RTL Boulevard.

De foto van de hereniging:

Herenigd!❤️🍀 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 24 Dec 2017 om 11:38 (PST)

Monique schreef als tekst hierbij: “Omdat loslaten ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar.” Of André ook weer contact heeft met zijn zus Roxeanne, is niet bekend.

