André en Monique lijken volgens fans wel broer en zus op déze foto samen

André Hazes en Monique Westenberg zijn al 5 jaar gelukkig samen. Nou ja, minus die tijdelijke relatiebreuk dan. In 1.825 dagen kan er veel veranderen.

Zoals André’s kapsel.

Advertentie

Andrea

Het koppel deelt regelmatig kiekjes uit de oude doos. In het begin van hun relatie, had André nog lang haar en geen baard. Hij grapte zelf al eens dat hij zichzelf er toen een tikkeltje vrouwelijk uit vond zien, maar nu steekt vriendinlief er ook de draak mee: “Het is dat ik het zelf weet, maar anders zou je toch denken dat ik een relatie met Andrea had”, grapt Monique bij een foto van een paar jaar terug.

Broer en zus

Fans valt heel iets anders aan het plaatje op. “Jullie lijken wel broer en zus”, klinkt het bijvoorbeeld. Wij zien ook wel een beetje gelijkenis. Maar vooral een prachtig koppel en 2 trotse ouders, die het gelukkig weer heel fijn hebben samen.

Waarom André Hazes nog niet op één knie is gegaan voor Monique Westenberg:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP