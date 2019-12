André en Monique vieren samen Sinterklaas en delen warme foto

André Hazes en Monique Westenberg vieren ondanks hun pijnlijke breuk wél samen Sinterklaas. Op Instagram delen ze foto’s en video’s van de gezellige viering.

Op een van de foto’s zijn André en Monique samen te zien. André schrijft bij zijn kiekjes: “Blij bekkie bij Dreetje de hele avond bij Sinterklaas en zwarte piet. Mooiste wat er is!”

Vergeten

Monique laat weten dat ze door dit mooie moment alle ellende rondom de breuk met André even vergeet: “Dit soort momenten doen je even alles “vergeten”. Die gelukkige gezichtjes en snel kloppende hartjes betekenen de wereld.” Op de foto’s en de video’s is te zien dat de kleintjes het ontzettend naar hun zin hebben.

Waar is Bridget?

André’s nieuwe vriendin Bridget Maasland viert Sinterklaas op dezelfde avond, maar niet bij André en Monique. Zij laat op Instagram weten een surprise-avondje te doen met haar zoontje Mees en vrienden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP