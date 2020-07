André Hazes en Monique Westenberg willen graag een tweede kindje

André Hazes en Monique Westenberg zijn erg gelukkig en denken aan gezinsuitbreiding. André vertelt aan Privé dat ze graag een tweede kindje willen.

Helaas gaat dat niet erg gemakkelijk bij het stel. Monique kan moeilijk zwanger raken en daarom besloten ze al eerder haar eicellen in te vriezen. De zanger vertelt ook dat zij voordat ze vorig jaar uit elkaar gingen nog een poging hebben gewaagd om zwanger te worden. Dat lukte toen niet.

Tweede kindje

Kleine Dré zou graag een grote broer willen zijn, het liefst van een zusje. André laat weten dat de tijd begint te dringen omdat Monique inmiddels 42 jaar is. Maar hij is optimistisch en denkt dat een tweede kindje haalbaar is. Hij vertelt dat ze nu de rust en geen stress in hun leven hebben, dus zal er ‘een wonderkind uit komen’.