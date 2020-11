Er gaan al een tijdje geruchten dat de band tussen André Hazes en zijn moeder Rachel niet meer zo goed zou zijn en daar blijkt toch wel enige waarheid in te zitten. In een openhartig interview met Talkies Magazine laat de zanger namelijk weten dat er geen contact meer is tussen zijn gezin en zijn moeder.

Hoewel er volgens hem geen sprake is van ruzie, komen moeder en zoon niet regelmatig bij elkaar over de vloer.

Advertentie

André: “Het is goed zoals het nu is”

Over hun huidige relatie zegt hij: “Mijn moeder is een heel aparte vrouw. Ik kan daar nu mee overweg maar er is verder geen contact met mijn gezin. Ik heb haar ook uitgelegd dat ik dat niet ambieer en dat accepteert zij. Ik spreek mijn moeder af en toe. Het is goed zoals het nu is en ik wil ook niet dat het iets anders wordt dan dat het nu is. Dré heeft gelukkig van de andere kant ook veel familie om zich heen en krijgt enorm veel liefde. Ik vind het leuk dat ik weer contact heb met Roxeanne, dat is fijn.”