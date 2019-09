André openhartiger dan ooit over de slechte band met moeder en zus in 'Waar is de Mol'

Maandagavond was André Hazes te gast in reisprogramma Waar is de Mol?. Johnny nam de zanger mee naar Cuba en daar deed hij een paar pittige uitspraken.

André koos het Caribische eiland als bestemming omdat het naar zijn zeggen leeft voor muziek. Hij wilde dat zelf een keer meemaken, maar daarnaast wilde hij ook meemaken hoe de Cubanen – die nog nooit van André Hazes hebben gehoord – reageerden op zíjn muziek.

Leef

En zo geschiedde: bandgenoten drummer Micky en toetsenist Davy gingen mee op stap en ze gaven samen een Caribische versie van het populaire nummer Leef. Maar ook was er ruimte voor diepe gesprekken tussen André en Johnny, wie ook buiten televisie goed met elkaar kunnen opschieten.

Start carrière

Hij vertelt onder andere over de start van zijn carrière. Toen hij 13 jaar begon hij met zingen en dat werd niet bepaald in dank afgenomen door de fans van zijn vader. “Ik was niet goed en ik was niet zo goed als mijn vader. Ik heb zoveel shit over me heen gekregen. Een keer, ik was denk ik 14 jaar, kwam er iemand naar me toe bij een optreden en zei: ‘Was jij maar doodgegaan inplaats van je vader’ (…) Daar lig je wakker van.”

Rachel Hazes

Ook komt de ruzie met zijn moeder, Rachel, aan bod. “Ik heb er veel verdriet van gehad. Het kwam ineens. In één keer spraken mijn moeder en zus niet meer tegen mijn vrouw. Omdat ik voor Monique koos werd er ook ineens niet meer tegen mij gesproken.” Maar wrok koestert de zanger niet. Het contact tussen hen werd jaren geleden abrupt verbroken. Tijdens een gesprek dat eenmalig plaatsvond vroeg hij naar antwoorden. “Ik heb aan aan haar gevraagd: waarom was dat? Hoe kan je nou 3 jaar geen contact hebben met je zoon? En dan was ze er heilig van overtuigd: ‘ja, maar dat lag niet aan mij.’ Dus zij ziet dat dan niet”, zegt André.

“Weet je wat het is? Ik kan op haar niet boos zijn, mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek of zo. Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af. Maar ze is gewoon verdwaald of zo, en ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt.”

Monique

Hij denkt anders over de moeder van zijn eigen kind, Monique. Hun relatie is de laatste tijd nogal instabiel is geweest en dat werd niet verscholen in de media. “Ze heeft een ongelooflijk warm hart. Als ik zie hoe ze met die kleine omgaat is het echt de beste moeder die ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik weet zeker: als ik zo’n moeder had gehad, dan had ik bepaalde dingen in mijn leven niet gedaan. Monique heeft een bepaalde warmte die ik mijn leven nog nooit heb gezien.” Hij vertelt buiten de aflevering aan Shownieuws over hu woonsituatie: “Ik woon echt, als ik een steen zou pakken en heel hard zou gooien, dan zou ik hem door de ruit gooien. Ik ben gewoon in de buurt en ik moet daar ook zo snel mogelijk kunnen zijn. Dat gaat super.”

Passen niet bij elkaar

Ook doet hij een boekje open in het programma over de relatie met zijn zus Roxeanne. Ze spreken al jaren niet met elkaar en als het aan André ligt blijft dat ook nog wel even zo. “Wij passen gewoon niet bij elkaar”, vertelt hij. Als Johnny vraagt of het ooit nog goedkomt, is André zeer stellig: “Van mij hoeft het niet meer goed te komen, ik vind het wel prima zo”.

Ik kan mezelf geen groot fan van André Hazes Jr. noemen, maar ik kan hem en z’n muziek absoluut waarderen. Gave uitvoering van ‘Leef’ in Cubaanse sferen, erg van genoten. Wederom mooie openhartige aflevering van #WaarIsDeMol, fijn programma! #SBS6 — Rob van den Broek (@rjlvandenbroek) September 23, 2019

Het is zijn eerlijkheid wat hem echt een geweldig persoon maakt! Fantastische aflevering van #waarisdemol met @AndreH6Jr #leefjeeigenleven pic.twitter.com/2LRGTZCLoq — Marlot van Lit (@marlotishier) September 23, 2019

Wat een mooie, bijzondere en vooral leuke aflevering met Dre jr.#waarisdemol — Esther (@Essy70E) September 23, 2019

Wat een mooie aflevering met een goudeerlijke Andre Hazes en trouwe vriendschap van de bandleden, #waarisdemol — Marjan.nl (@Marjan_NL) September 23, 2019

De kijkers zijn ondersteboven van André – of ze nu van zijn muziek houden of niet. Vond jij het ook zo’n bijzondere aflevering? Je kunt ‘m online terugkijken.

Bron: SBS. Beeld: ANP