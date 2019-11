André over 'rare tijd' en zijn ex Monique: 'Ze is heel sterk'

André Hazes is open over de turbulente tijd die hij achter de rug heeft. Heel het land had het over zijn liefdesleven en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Dat het over en uit is met Monique, verraste heel Nederland. Maar dat hij nu ‘iets heeft’ met Bridget Maasland, was dagenlang hét gesprek van de dag.

Dat is niet makkelijk geweest voor de volkszanger. Gelukkig houdt hij zijn hoofd boven water, zo zegt hij in RTL Boulevard. “Met mij gaat het serieus goed”, legt hij uit. “Ik vind het ergens toch wel heel moeilijk om erover te praten, omdat ik heel graag respect wil tussen alle partijen die er zijn.”

Allebei sterk

Toch is hij blij met zowel zijn ex als met zijn nieuwe liefde, Bridget. “Het was natuurlijk een rare tijd en we hadden wat negatieve reacties”, gaat André verder. “Ik denk dat een ander gillend weg zou rennen. Zij is natuurlijk zelf ook heel sterk. En Monique ook, die is ook sterk. Dus ik ben blij dat ik alleen maar sterke vrouwen om me heen heb die dit aankunnen.” Eerder noemde André Bridget al ‘een van de tofste wijven die hij ooit heeft ontmoet’. “Ik heb het heel fijn met Bridget. Ik ben wel écht gek op haar, ja”.

Monique geniet vandaag van het mooie herfstweer met haar zoontje, dat ze met André samen kreeg:

Dit bericht bekijken op Instagram 🍂🍃🍁 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 16 Nov 2019 om 11:22 (PST)

