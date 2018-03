André Hazes deelt eerste tv-beelden van hereniging met moeder Rachel

André Hazes deelt op Instagram een promo van het tweede seizoen van zijn realitysoap ‘Ik haal alles uit het leven’. Daarin is zijn moeder Rachel ook te zien.

In de nieuwe reeks over het wel en wee in huize Hazes gaan we namelijk de hereniging aanschouwen tussen André en Rachel.

Emotioneel

Zo komen moeder en zoon, die afgelopen kerst eindelijk de strijdbijl begraven hebben, knuffelend voorbij in de promo. En als we André’s vriendin Monique mogen geloven, was die hereniging best emotioneel – zeker toen oma Rachel haar kleinzoon André junior voor het eerst ontmoette.

Roxeanne

Wie er in ieder geval (nog) niet in de documentatie van Hazes’ leven te zien zal zijn, is zijn zus Roxeanne. Die twee praten nog steeds niet met elkaar, ondanks dat moeder Rachel nu dus wél met beiden contact heeft.

April

Verder kunnen we weer volop smelten van de schattigheid van baby André en in een deuk liggen om de grappen en grollen van de 24-jarige zanger. Vanaf woensdag 18 april is Ik haal alles uit het leven weer op SBS 6 te zien.

Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 30 Mrt 2018 om 5:36 (PDT)

