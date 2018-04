Kijkers spotten 'oude bekende' tijdens concert André Rieu

Ieder jaar verzamelt tout Maastricht en omgeving zich op het Vrijthof om daar een van André Rieus zomeravondconcerten te aanschouwen. André zou André niet zijn als hij niet zou uitpakken, maar dit jaar viel één iemand in het bijzonder op.

Want als je snel kijkt, lijkt het net alsof niemand minder dan oud-politica Rita Verdonk in baljurk met een doedelzak tegen haar borst geklemd in de orkestbak zit. Heeft Rita na haar politieke carrière het roer helemaal omgegooid en reist ze mee met Circus Rieu?

Coach

Hoe leuk we dat ook hadden gevonden; dat is niet het geval. Na haar Trots op Nederland-avontuur stortte ‘ijzeren’ Rita zich op het ondernemerschap, werkt ze als coach en geeft ze lezingen. Vermoedelijk niet met een doedelzak, maar wat niet is, kan nog komen. We hebben hier in ieder geval het levend bewijs dat een baljurk haar heel leuk zou staan.

Rita Verdonk is terug in de spotlights. Ze speelt doedelzak bij André Rieu pic.twitter.com/ffuZpWuyHP — Willem Adriaansens (@Willem_AtmZ) April 25, 2018

Beeld: Twitter.