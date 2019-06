André en Roxeanne Hazes staan stil bij de verjaardag van hun vader

Het is vandaag de verjaardag van André Hazes, die in 2004 overleed na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Zoon André en dochter Roxeanne staan stil bij deze dag.

De volkszanger zou vandaag 68 jaar zijn geworden.

Zoon André

André, de gelijknamige zoon van de overleden volkszanger, deelt een foto van vroeger. “Mijn held en grote voorbeeld is jarig”, schrijft hij daarbij. “Ik heb nog heel wat jaartjes nodig om mijn klus hier te klaren, maar er komt een dag dat ik op die lege kruk naast je kom zitten en jou kan vertellen wat ik allemaal heb mogen doen in dit leven. Wat wij samen, met één naam, hebben bereikt. Jij op jouw manier, ik op de mijne. En weet je pik, al vinden sommige mensen mij een lul…. Ik zorg er wel mooi voor dat ze deze generatie en door je kleinzoon een volgende niet onder ons uitkomen! Geniet daar, ouwe!”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 29 Jun 2019 om 3:48 (PDT)

Roxeanne

Roxeanne houdt het iets korter: “Happy birthday in heaven, my love”, schrijft ze bij haar Instgramfoto. Op haar foto staat ook nog de tekst: “Nobody could ever replace you.” Veel mensen laten weten Roxeanne en André te steunen door een hartje onder de foto te zetten. Roxeanne en haar broer André hebben zelf geen contact meer met elkaar.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 29 Jun 2019 om 3:00 (PDT)

