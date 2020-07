De hereniging is nabij: André en Roxeanne Hazes hebben weer contact

Sinds een aantal jaar zou er bonje zijn tussen André (26) en zijn zus Roxeanne Hazes (27). Ondanks nare uitspraken over elkaar, lijkt de lucht geklaard te zijn. Zo laat André weten dat hij en Roxeanne elkaar weer spreken.

Dit vertelde hij zondag aan Rtl boulevard.

Niet meer goed

Waar de ruzie precies door ontstond, is onduidelijk. Wel staan broer en zus Hazes al een aantal jaar niet op goede voet met elkaar. Zo liet André in 2019 nog weten dat hij het ‘wel prima zo’ vond. “Van mij hoeft het niet meer goed te komen”, zei de volkszanger in een gesprek in het programma Waar is De Mol?.

Kippenvel

Toch leek eerder dit jaar dat André de deur naar Roxeanne nog niet helemaal dicht had gegooid. Bonje of geen bonje, André liet openlijk weten dat hij kippenvel kreeg van de zangkunsten van zijn zus. Roxeanne liet op haar beurt weten dat er geen sprake was van frictie tussen de twee. De sfeer tussen hen twee was volgens haar ‘onwijs gezellig’.