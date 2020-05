André van Duin ontroert 'Geknipte gast'-kijkers: "Ik huil nog elke dag om hem"

In januari dit jaar heeft André van Duin (73) afscheid moeten nemen van zijn grote liefde: Martin. Hij overleed op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. Tot op de dag van vandaag laat de komiek daar dagelijks nog een traan om, zo vertelt hij in het NPO-programma De geknipte gast.

“Alles wat ik deed, daar was Martin bij. Of het nou Heel Holland bakt was of welke opname dan ook. Martin was echt de liefde van mijn leven”, zo vertelt hij onder het oog van ruim 820.000 kijkers.

De geknipte gast

De opnames van de reeks, waarin Özcan Akyol bekende mensen spreekt in een kappersstoel, werden iets aangepast vanwege de coronacrisis. Nu zijn de gasten vooralsnog welkom bij Akyol, maar worden niet meer geknipt. Dinsdagavond was het alweer de laatste uitzending; en die was met André van Duin.

Elke dag een traan

Akyol vraagt aan Van Duin of er een soort vermoeidheid optreedt nu hij, maanden later, nog elke keer moet vertellen over de dood van Martin. “Nee, ik heb helemaal geen moeite om daarover te praten”, reageert hij.” Ik heb van die man gehouden. Ik praat er wel graag over. Ik huil nog elke dag een keer om hem. Dan zie ik zijn foto en schiet ik toch weer even vol. Maar dat vind ik ook wel prettig hoor, dan ben je toch weer even heel close. Na een kwartiertje is het over en gaan we weer verder met de dag.”

Ook genieten

In mei vorig jaar brak Martin plotseling zijn sleutelbeen nadat hij een kussentje terug op de bank gooide. Het bleek flink mis te zijn: botkanker. Het was al volledig uitgezaaid in zijn lichaam. Zo’n omslag in het leven, heeft Van Duin aan het denken gezet. “Ik ben nu 73 en ik dacht altijd: de dood is nog ver weg. Maar nu zie je wel dat het zomaar kan gebeuren, het kan ook binnen een halfjaar over zijn.” Hij probeert nu zoveel mogelijk te genieten van het leven. “Ik hoef niet meer te sparen voor mijn oude dag, maar ik moet er juist van genieten en uitgeven. Ik heb geen kinderen, dus hoef het ook niet na te laten. Dus ik geniet er wel van.”

