André van Duin maakt carnavalsversie van Juf Ank's 'Hallo Allemaal'

Sinds juf Ank in ‘De Luizenmoeder’ haar les begon met het liedje ‘Hallo Allemaal’ is het een hit in Nederland. En dan is er natuurlijk maar één iemand die daar een carnavalsversie van kan maken.

Sinds kort is André van Duin op vrijdag tafelheer bij ‘De Wereld Draait Door’ en hij maakte vanavond handig van de gelegenheid gebruik om zijn nieuwste carnavalskraker te laten horen. André heeft namelijk een nieuwe variant van het ‘Juf Ank-lied’ – zoals het al wordt genoemd- gemaakt en dat belooft de carnavalshit van dit jaar te worden. Op Twitter leverde het in ieder geval alleen maar positieve reacties op:

‘ Hallo Allemaal wat fijn dat je er bent’ door André van Duin gezongen 😂👌 pic.twitter.com/LoiGlpDw7I — Peter ter Horst (@PeterterHorst) 26 januari 2018

🤣de carnavalskraker van 2018 is gemaakt @dwdd door #AndreVanDuin Hallo allemaal 👍🏻 zo doe je dat. — Syp (@Syp74) 26 januari 2018

Haha #AndrevanDuin verandert alles in goud! Even een carnavalskraker van de hit van #jufank — Hans Hegeman (@HansHegeman) 26 januari 2018

@dwdd Hallo allemaal wat fijn dat je er bent!! Super gedaan #andrevanduin #dwdd!!! Echt een feest om naar te kijken. — Leonieke B (@MissLeoniekeB) 26 januari 2018



Bron en beeld: Twitter.