André van Duin onthult wanneer 'Heel Holland Bakt' weer te zien zal zijn

De inschrijving is al even geopend, maar het was nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen van ‘Heel Holland Bakt’ uitgezonden wordt. Gisteravond mocht André van Duin dit grote nieuws bekend maken.

Normaal gesproken begon het seizoen van ‘Heel Holland Bakt’ altijd rond september, maar dit jaar heeft Omroep Max ervoor gekozen om iets later te beginnen. Het nieuwe seizoen gaat namelijk op 25 november van start. Waarom? Omdat het dan een veel leukere baktijd is. Sinterklaas, kerst: wij zien de kerststollen en pepernoottaarten al helemaal voor ons.

Presentator

André van Duin zat gisteren aan tafel bij ‘Tijd voor Max’ en mocht het nieuws bekendmaken. Daaruit concluderen wij dat hij dit seizoen opnieuw gaat presenteren. Hij heeft al twee seizoenen het stokje van Martine Bijl overgenomen. Martine werd in 2015 getroffen door een hersenbloeding. Of zij nog terug zal keren als presentatrice is niet bekend.

Een nieuwtje van André: @HeelHollandBakt komt dit jaar weer terug en begint op 25 november. Aanmelden voor deze winterse bakwedstrijd kan tot en met 15 april via deze link ➡ https://t.co/JMb6iUJEy3 #tijdvoorMAX pic.twitter.com/Kn6bACAqpo — Tijd voor MAX (@tijdvoormax) 3 april 2018

Bron en beeld: Omroep Max.