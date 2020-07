André van Duin vertelt hoe coronaproof seizoen van ‘Heel Holland bakt’ eruitziet

Maandagavond was André van Duin te gast bij de talkshow Op1. Daar vertelde de presentator over het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt.

Zo laat de presentator weten dat het behoorlijk lastig is om een coronaproof versie te maken van de bakshow.

Coronamaatregelen

De afleveringen van het nieuwe seizoen worden in december opgenomen. Welke coronamaatregelen het programma precies gaat nemen, is nog niet bekend. André vertelt: “Het coronaproof maken van het programma is wel een probleem. We staan natuurlijk heel vlak bij elkaar, ook met het proeven. Misschien moeten we maar taart afsnijden en dan om en om naar de tafel lopen om te proeven.”