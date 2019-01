André van Duin neemt het op voor 'HHB'-finalist Maroeska

HHB-deelnemer Maroeska heeft de afgelopen weken flink onder vuur gelegen. Kijkers vinden dat ze te veel ervaring heeft voor het programma. Presentator André van Duin neemt het nu voor haar op.

Geen professionele bakker

In de nieuwe Weekend vertelt André dat hij alle ophef jammer vindt. “Ik denk ook dat het een beetje voorbarig is. Er is namelijk eigenlijk niet zoveel aan de hand.” Het feit dat ze veel ervaring heeft, maakt haar volgens André nog geen professionele bakker. “Ik bedoel: Maroeska is 60, dus ze loopt een jaar of 30 voor op de andere, veel jongere bakkers. Dan weet je ook meer, dan heb je meer ervaring in de keuken.”

Advertentie

Spraakmakend

De presentator is blij dat de storm van kritiek inmiddels een beetje is gaan liggen. “Het is inmiddels geluwd en daar ben ik blij om voor haar.” Toch is en blijft hij een televisiemaker. “Natuurlijk vind ik het zielig voor haar. Aan de andere kant: het programma is wel extra spraakmakend daardoor”, zegt hij.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP