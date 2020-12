André van Duin over leven na verlies: “Ik probeer gelukkig te zijn”

André van Duin (73) verloor op 13 januari 2020 zijn man Martin Elferink. In een interview vertelt André van Duin hoe het met hem gaat na het verlies. “Ik probeer gelukkig te zijn in mijn eentje.”

In een interview met Vrouw vertelt hij over het verdriet en de toekomst.

André van Duin over leven na verlies

André van Duin heeft na het verlies van zijn partner geprobeerd het leven weer op te pakken. In het interview vertelt hij over hoe hem dat is afgegaan. Zo geeft hij aan dat hij nog altijd moeilijke momenten heeft, maar probeert om niet te blijven hangen in zijn verdriet.

Regelen

Het is niet makkelijk om verder te gaan met zijn leven, vertelt André. Martin was op veel fronten erg belangrijk voor hem en dat merkt hij nu ook in de kleine dingetjes. “Hij regelde namelijk alles voor me. Ik had bij wijze van spreken nooit een sleutel of geld in mijn zak, daar zorgde hij voor”, vertelt André in het interview. Wel geeft hij aan dat het hem afleiding geeft om nu alles zelf te moeten regelen. “Ik word gedwongen teruggeworpen op mezelf en ik kom erachter dat ik dat wel prettig vind. Er is wel iemand die mijn huis schoonmaakt, maar koken en zo doe ik nu zelf.”