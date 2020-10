Kijkers vol ongeloof na mislopen prijzen André van Duin tijdens Gouden Televizier-Gala

Donderdagavond vond het jaarlijkse Gouden Televizier-Gala plaats. Een van de grote kanshebbers op prijzen was komiek André van Duin. Maar hij liep de winst nét mis. Dit zorgde voor groot ongeloof bij de kijker en bekend Nederland.

“Volgend jaar allemaal op André stemmen, afgesproken?”, schrijft iemand op Twitter.

Nominaties

De komiek was zelf niet aanwezig, maar via een videoverbinding maakte hij het bijzondere gala toch een beetje mee. En dat mocht ook wel, want André van Duin was genomineerd in maar liefst twee categorieën: Beste Presentator en Beste Acteur/Actrice. Velen hoopten en verwachtten dat hij er minstens met een van de twee prijzen vandoor zou gaan, maar het tegendeel werd donderdagavond werkelijkheid.

Geen winst voor André

André liep álle prijzen mis. Presentator Tim Hofman won de prijs voor Beste Presentator. Dit was niet zijn enige prijs, want hij won ook de Televizier-Ster voor beste presentator én zijn YouTube-programma #BOOS werd betiteld tot beste online-videoserie. Elise Schaap sleepte de winst voor Beste Acteur/Actrice in de wacht, waarmee André zonder enige prijs kwam te zitten.