André van Duin verkoopt grachtenpand toch niet en wijst kopers de deur

André van Duin (71) is teruggekomen op zijn beslissing over de verkoop van zijn grachtenpand in Amsterdam na de dood van zijn echtgenoot Martin Elferink (55). Hij zette het vorige week te koop, maar vond het bij nader inzien toch een overhaaste beslissing.

Het huis ging een week geleden in de verkoop en er waren al direct geïnteresseerde kopers voor het indrukwekkende grachtenpand van maar liefst 5 miljoen van André.

15 jaar liefde

Het enthousiasme van de potentiële kopers zette André aan het denken. “Wat een mooi huis, en dit en dat, en die tuin, eigenlijk was ik het wel met ze eens”, citeert André de kopers bij De Telegraaf. “Ik heb op de gracht alles wat ik wil. 15 jaar liefde zit er in dat pand.” Omdat het zo’n groot pand is leek het André en Martin eerst een goed idee dat hij daar niet alleen zou blijven maar buiten het centrum een nieuwe start in een mooi appartement zou maken. “Toch dacht ik ineens: gaat het allemaal niet te snel? Waar ben ik mee bezig?”, aldus de komiek.

Nieuw appartement

Zijn echtgenoot overleed een week voor de verkoop van het pand aan botkanker. “Toen in de loop van het najaar duidelijk werd dat de toestand met Martin hopeloos was, keek ik eens om mee heen en sloeg de schrik me om het hart. Wat moet ik hier straks, in mijn eentje in een huis met een achterhuis en al met al zo’n 600 vierkante meter?”, vertelde hij aan de krant. André wilde er in eerste instantie niet alleen blijven wonen en was daarom al maanden bezig met zijn nieuwe appartement. Martin heeft het nog helpen inrichten, zo vertelde hij vorige week.

Bestellingen geannuleerd

Door de bedenking heeft André zaterdag een hoop bestelde interieurspullen afgezegd, de enthousiaste kijkers moeten teleurstellen, de makelaar gevraagd het pand uit de verkoop te halen en is hij vastbesloten zijn leven zonder Martin gewoon te gaan beginnen op de plek waar hij altijd al zo gelukkig was.

Het afscheid van Martin vond plaats tijdens een ceremonie in het DeLaMar Theater. Daar werd een hele bijzonder brief voorgelezen. Bekijk hier de video:

Bron: De Telegraaf. Beeld: Brunopress