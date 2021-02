André van Duin vertelt over darmkankerbehandeling tijdens ‘Heel Holland Bakt’

André van Duin kreeg tijdens de opnames van Heel Holland Bakt te horen dat hij darmkanker had. De presentator onderging in die periode zijn behandeling. Inmiddels gaat het stukken beter met André en blikt hij terug.

Zondagavond zal André van Duin de grande finale van Heel Holland Bakt presenteren. Tijdens de opnames van het immens populaire programma ging het niet zo goed met André. Hij verloor zijn partner een paar maanden eerder aan kanker en kreeg tijdens de opnames van Heel Holland Bakt ook zelf de diagnose darmkanker. Hij vertelde bijna niemand daarover. “Een aantal mensen wisten het wel. Maar ik heb het niet aan de bakkers verteld”, zegt de presentator daarover. “Die hebben er helemaal niets mee te maken.”

Behandeling

André onderging zijn behandelingen tijdens de opnames. Één aflevering heeft hij moeten missen daarvoor. Over het behandelingstraject zegt André het volgende: “Het was een eenzame strijd. Je kunt het niet met je partner delen, gaat alleen naar het ziekenhuis en ja, dan lig je daar. Dat moet je allemaal even alleen doen.” Een foto van zijn partner op zijn nachtkastje trok hem door die periode heen. Ook zette de presentator zijn ‘verstand op nul’ en probeerde hij vooral de positieve dingen in het leven te zien. Zo was het eten in het ziekenhuis niet verkeerd. “Ik zal niet zeggen dat ik daar met de feestdagen ga boeken”, grapt komiek André daarover, “maar het Antoni van Leeuwenhoek heeft een goede catering.”

