André van Duin voor het eerst over overlijden partner: "Het ergste wat me kon overkomen"

Martin Elferink (55), de grote liefde van presentator André van Duin (72), overleed vorige week aan de gevolgen van botkanker.

Nu praat André voor het eerst over het grote verlies, in Privé. Hij was 17 jaar samen met Martin.

“Het is verschrikkelijk”, zegt André, die aan Privé zijn verhaal één keer wil vertellen. “Het ergste wat me kon overkomen, is gebeurd. In een paar maanden tijd.” In mei vorig jaar brak Martin plotseling zijn sleutelbeen. Hij gooide een kussentje terug op de bank. En dat was gek, want een sleutelbeen breek je eerder als je valt van een fiets of je heel hard stoot.

Het bleek helemaal mis te zijn. Botkanker – en het zat overal in zijn lichaam. Toch probeerden artsen van alles om Martin te redden. “Alles zat tegen. Élke uitslag was slecht, steeds weer. Elke strohalm waar we ons aan vasthielden: ’Nee, dit werkt toch niet zoals we hadden gehoopt.’ Door alle chemo’s heen zaaide de ziekte zich alleen maar verder uit. In november werd overgestapt op immuuntherapie. Vier keer zou worden geprobeerd de kansen voor Martin te keren. Na de tweede wilden ze al stoppen, het had geen zin.” Op 13 januari overleed Martin. “Daar ging het busje met Martin de gracht af, bij het stoplicht naar links, en dat was het…”

Hoe het nu verder moet met André, weet hij zelf ook niet. Of hij de draad qua werk weer wilt oppakken? “Nee, dat weet ik niet precies. Tot mei is mijn agenda nog leeg.”

Bron: Telegraaf / Privé. Beeld: Brunopress