Samen met een reeks andere verscherpingen kondigde demissionair premier Rutte woensdagavond het voornemen aan om in het hele land een avondklok in te stellen van 20.30 uur tot 04.30 uur. Maar mogelijk proberen partijen om iets aan het tijdstip te veranderen: of de avondklok om 20.30 uur of 21.30 uur ingaat, kan nog een flink verschil maken.

Politiek verslaggever Ron Fresen legt aan NOS uit dat er een ruime meerderheid overtuigd moet worden van de avondklok. Maar als partijen een avondklok afwijzen, kunnen ze verantwoordelijk gesteld worden als er toch heel veel besmettingen bij komen. Zeker met de Britse en andere mutanten. Hij denkt daarom dat het uit zal draaien op het aanpassen van het aanvangstijdstip.

Kamerdebat

De avondklok komt er dan wel, maar iets minder ingrijpend. Ook wordt de maatregel waarschijnlijk niet vrijdag ingevoerd zoals het kabinet hoopte, maar zaterdag of zondag. Het Kamerdebat zal namelijk eerst nog gevoerd moeten worden.

En in dat Kamerdebat zullen ze niet zomaar instemmen met iets waar ze vorige week nog heel kritisch over waren. Daarbij: nu het kabinet demissionair is en het om zo’n ingrijpende maatregel gaat, kunnen de partijen het er volgens Fresen ook niet met een krappe meerderheid doorheen duwen.

Britse mutant

Overigens pleit het kabinet wel voor een avondklok in combinatie met het nog verder terugbrengen van maximaal 1 bezoeker aan huis en het stopzetten van vluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De zorgen om virusmutaties uit die laatste twee gebieden zijn groot, zei RIVM-baas Van Dissel in de briefing in de Kamer.

Omdat het lijkt of die aan het immuunsysteem kunnen ontsnappen en er is een angst dat antistoffen die ontstaan zijn door vaccinatie of eerdere infectie onvoldoende bescherming bieden. Of dat echt zo is, moet nader worden onderzocht. Van Dissel sprak wel van een “donkere wolk die op ons af komt”.

Derde golf

De voorgenomen avondklok houdt in dat je niet zonder geldige reden buiten op straat mag zijn en geldt in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown, op dinsdag 9 februari. “Alle experts waarschuwen voor een derde golf. Daarom moeten we dit doen”, zei Rutte er tijdens de persconferentie woensdagavond. “Niemand wil een avondklok. Niemand staat er bij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet.”

Bron: NOS. Beeld ANP